F1, GP Azerbaigian Baku 2023: risultati e classifica prove libere 1, Verstappen tallonato da Leclerc

I risultati e la classifica delle prove libere del Gran Premio d’Azerbaigian 2023, che riporta in pista il Mondiale di Formula 1 con un weekend molto fitto che vedrà già oggi pomeriggio le qualifiche per la gara di domenica. Il più veloce è stato Max Verstappen, ma con soli 37 millesimi di vantaggio sulla Ferrari di Charles Leclerc. Terza posizione per Sergio Perez, che precede l’altra Rossa di Carlos Sainz.

La sessione è stata pesantemente condizionata e accorciata dalla bandiera rossa, frutto del principio di incendio sull’Alpine di Pierre Gasly. Il francese difficilmente potrà prendere parte alle qualifiche di oggi pomeriggio. Un contrattempo che ha creato problemi anche agli altri team, visti i circa 15 minuti di lavoro persi a causa dell’interruzione. Situazione comunque molto fluida, con diversi piloti che hanno lavorato sul passo gara tralasciando la simulazione di qualifica. Tra questi Hamilton e Russell, dispettivamente undicesimo e diciassettesimo con le Mercedes. Pochi minuti in pista anche per Magnussen, a sua volta vittima di problemi tecnici alla pari delle due Alpine.

I risultati