LIVE – Arnaldi-Ruud, secondo turno Masters 1000 Madrid 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Arnaldi-Ruud, incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2023 (terra battuta). Il sanremese, una volta passate le qualificazioni, ha sconfitto all’esordio il francese Benoit Paire, contro cui ha anche annullato un match point nel tie-break del terzo e decisivo set. Il campione norvegese, invece, al primo turno ha potuto beneficiare di un bye in qualità di terza testa di serie. Tra i due non ci sono precedenti all’attivo da registrare. Arnaldi partirà sfavorito ma non viene dato totalmente spacciato dalle quote dei bookmakers.

Il finalista in carica del Roland Garros e degli US Open, pur avendo trionfato qualche settimana fa sul rosso di Estoril (Portogallo), non sta attraversando il miglior momento di forma. L’azzurro proverà ad approfittarne per accedere per la prima volta in carriera al terzo turno di un torneo di questa levatura. Qui Arnaldi, in caso di impresa contro lo scandinavo, se la vedrebbe contro uno tra lo spagnolo Jaume Munar oppure l’olandese Tallon Griekspoor. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Arnaldi e Ruud pianificati come primo incontro della giornata sull’Arantxa Sanchez Stadium con inizio fissato non prima delle ore 11.00.

