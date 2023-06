F1 Gp Austria 2023, Verstappen: “Vogliamo vincere, sarà un weekend frenetico”

Vigilia dell’inizio del weekend che porterà al Gran Premio di Austria del 2023. In conferenza stampa ha parlato il leader del Mondiale Max Verstappen che ha sancito l’obiettivo principale della Red Bull per il Gp ormai imminente. Queste le parole di Verstappen.

Le parole di Verstappen: “Ci piace sempre venire qui, vogliamo vincere, certamente. E’ un weekend con la gara sprint, tante cose possono andare bene o anche storte, è sempre molto frenetici. Se il gap sulle altre scuderie si è ridotto? Lo scopriremo in pista. “L’obiettivo è vincere, anche in un weekend con la gara sprint nel quale tante cose possono andare storte, sicuramente non mancherà il supporto dei tanti tifosi orange che ogni anno affollano la pista. Si tratta di una gara che è sempre molto frenetica, ma lo scopriremo di certo domenica. Dal punto di vista emotivo è un Gran Premio probante, vista l’assenza per la prima volta di Dietrich Mateschitz. Nonostante la sua mancanza, noi corriamo anche per renderlo fiero e onorare al meglio delle nostre possibilità il suo lascito”.