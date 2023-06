F1 Gp Austria 2023, Rusell: “Siamo vicini a Verstappen, Red Bull ha fatto passi indietro”

George Russell è fiducioso per il prossimo Gp d’Austria. Il pilota della Mercedes ha parlato in vista del Gp di Spielberg sottolineando i passi avanti compiuti dalla Mercedes che hanno consentito alle Frecce d’Argento di avvicinarsi sul passo gara alla Red Bull.

Le parole di Russell: “Siamo migliorati sul passo e nella gestione gomme, pensiamo di essere vicini alla Red Bull. Arrivo da un errore in Canada, ma il passo della macchina era buono e lottare con Verstappen non sarà impossibile nemmeno in questo weekend. La pista di Spielberg ci aiuterà, è affine alle caratteristiche della nostra monoposto e il team sta facendo il massimo per migliorarla ancora. Sembra che Red Bull abbia fatto un piccolo passo indietro, ma siamo ancora lontani anche se non di molto. Trovare l’assetto giusto in questa pista non è facile, anche per la morfologia del territorio che la ospita. Il vento potrebbe rappresentare un incognita, ma non vedo l’ora di scendere in pista e lottare nuovamente per il podio“.