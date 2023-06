F1 GP Austria 2023, Vasseur: “Due vetture in Top 3 è premio al lavoro del team”

Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo che Charles Leclerc e Carlos Sainz si sono piazzati rispettivamente secondo e terzo nelle qualifiche del GP Austria 2023. “Abbiamo fatto delle buone prestazioni, avere due vetture in top tre è un grande premio per tutto il lavoro del team. Si tratta di un primo passo in avanti, ma comunque prezioso – ha spiegato Vasseur –. Dovremmo fare una buona gara, c’è ancora una parte del weekend da disputare nella quale dovremmo essere altrettanto veloci. Sono state delle qualifiche conclusesi senza problemi, anche in ottica track limits nonostante qualche rischio preso con Sainz. Non abbiamo treni di gomme nuove in vista della gara sprint, ma questo è il prezzo da pagare in una pista dove rischi che ti venga cancellato il tempo per gli avvertimenti di pista. Abbiamo testato il nuovo pacchetto di aggiornamenti e stiamo ottenendo i risultati che volevamo, ricercando i problemi che ci hanno condizionato non poco nella prima parte della stagione”.