F1 GP Austria 2023, team radio Ferrari a Sainz: “Non attaccare Leclerc”

Fa discutere la strategia Ferrari nei primi giri del GP di Austria 2023 di F1. Charles Leclerc continua a perdere decimi a ogni giro nei confronti di Verstappen, mentre il vantaggio nei confronti di Carlos Sainz resta invariato intorno ai cinque decimi. E allora, in molti si aspettano la possibilità che lo spagnolo potesse passare il monegasco per vedere se ha più ritmo. Invece, a Sainz viene detto via radio di non attaccare Leclerc e che questo è il piano, mentre a Leclerc viene comunicato, di conseguenza, che Sainz non lo attaccherà. L’iberico lamenta di voler passare per provare a capire se ha passo nei confronti di Max, non gli viene concesso.