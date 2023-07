Empoli, lunedì 10 luglio prenderà il via la nuova stagione dei toscani

Siamo giunti nel mese di luglio e per i club di Serie A è quasi arrivato il momento di tornare in campo per cominciare la preparazione in vista della nuova stagione. L’Empoli si radunerà nella giornata di lunedì 10 luglio per sostenere le visite mediche e, nei giorni successivi, svolgere la prima parte degli allenamenti al Sussidiario: “Lunedì 10 luglio inizia la nuova stagione degli azzurri! La formazione di mister Zanetti, dopo alcuni giorni dedicati alle visite mediche e ai test atletici di rito, si radunerà al Centro Sportivo di Monteboro e nel pomeriggio svolgerà il il primo allenamento al Sussidiario”.

