F1 Gp Austria 2023, Sainz: “Abbiamo fiducia, siamo migliorati sul passo”

Carlos Sainz si prepara al prossimo Gp di Spielberg in Austria che potrebbe dare ancora buone risposte alla Ferrari dopo la buona prova in Canada. Il pilota della Ferrari ha parlato di quello che si aspetta nel prossimo Gran Premio, sottolineando i miglioramenti oggettivi che ci sono stati sulla vettura.

Le parole di Sainz: “Siamo fiduciosi dopo i risultati in Canada, ma il quinto o quarto posto non è ciò a cui puntiamo. La gara in Canada ha rappresentato una bella spinta, dopo weekend in cui abbiamo faticato non poco nel trovare il passo giusto. Arrivare quarti o quinti non è ciò a cui puntiamo, ma aver ottenuto dei risultati sul passo ci ha dato una bella iniezione di fiducia. Siamo anche riusciti a gestire bene le gomme, a dimostrazione che quando hai una buona macchina è anche più facile gestire meglio le strategie. Il test Pirelli a Barcellona? Abbiamo testato le nuove gomme senza termocoperte, cosa che non ti aiuta molto per quest’anno. L’obiettivo del team è compiere un altro passo in avanti anche qui in Austria, dando il giusto premio all’ottimo lavoro del team a Maranello“.