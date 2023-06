Badminton, il presidente Beninati: “Parigi 2024 è il nostro principale obiettivo”

Da Casa Italia a Cracovia, dove sta seguendo l’esperienza degli azzurri e delle azzurre impegnate nella terza edizione della manifestazione continentale, Carlo Beninati fa un bilancio della situazione del badminton italiano e guarda avanti con fiducia. “Parigi 2024 è il nostro principale obiettivo. Ottenere una qualificazione ai Giochi Olimpici nei doppi mi sembra onestamente quasi improbabile, ma nei singolari stiamo tentando di portare avanti cinque ragazzi, tre uomini e due donne. Nella storia non avevamo mai avuto un numero così alto di giocatori: ci auguriamo che possano ottenere tanti punti nei vari tornei in giro per il mondo, come fatto da Giovanni Toti ai Giochi Europei. Questi Giochi Europei rivestono un’importanza notevole – spiega il presidente della FIBa all’Italpress – non solo perché assegnano medaglie a livello europeo, ma perché rappresentano un punto di passaggio per l’acquisizione di punteggi preziosi per la qualificazione olimpica. Parigi 2024 è il nostro obiettivo: riconosciamo la validità dei migliori giocatori europei, ma i nostri ragazzi ci stanno dando grandi soddisfazioni”.

Il movimento sta vivendo un ottimo momento, testimoniato dalla recente, storica affermazione della Matex Marabadminton nella European Club Championships. “Una vittoria davvero prestigiosa e per nulla scontata – sottolinea Beninati – Questa squadra è stata costruita in pochi anni e ha già ottenuto ottimi risultati entrando nell’elite del campionato italiano a squadre. I dirigenti sono molto bravi e hanno potuto integrare alcuni giocatori italiani con stranieri molto forti. Nella European Club Championships mancavano alcune squadre importanti, ma la vittoria della nostra Coppa dei Campioni è importante e deve essere da stimolo per tutte le altre squadre, non trascurando il fatto che ogni club dovrebbe curare con attenzione anche il vivaio”.