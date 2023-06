F1 GP Austria 2023, Sainz: “Bella qualifica, non credevamo di essere così vicini alla Red Bull”

Carlos Sainz, pilota della Ferrari, ha commentato il terzo posto ottenuto nelle qualifiche del GP d’Austria 2023, nona tappa del Mondiale di F1: “E’ stata una qualifica bella per il team. Stiamo facendo passi avanti e, anche se il weekend è ancora lungo, non ci aspettavamo di essere così vicini alla Red Bull. Abbiamo fatto un buon lavoro, garantendoci una buona posizione. Il mio giro è stato buono, ma domani sarà diverso: dovremo guardare i dettagli per provare a recuperare qualcosa“.