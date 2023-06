Pagelle qualifiche F1 GP Austria 2023: Verstappen fa sempre la voce grossa, bene le Ferrari

Qualifiche al cardiopalma quelle di Spielberg che hanno visto un super Max Verstappen che ha dovuto faticare non poco per mettere la Red Bull davanti a tutte. Merito di tutta la fatica della Red Bull è stato delle Ferrari che hanno condotto un Q3 splendido. Per soli 48milllesimi Leclerc si mette al secondo posto, mentre Sainz è in terza posizione. In una batteria di qualifica condizionata dai Track Limits esagerati deludono, invece, Russell e Perez: quest’ultimo è alla quarta gara consecutiva in cui non riesce a centrare il Q3. Delude anche Fernando Alonso, solo settimo.

Le pagelle

Verstappen VOTO 9.5

Sembra tutto scontato, ma niente è scontato. In una qualifica impazzita legata alla regola scellerata sui Track Limits l’olandese mantiene la calma e per mettere la Red Bull davanti alle Ferrari oggi bisognava essere concentrati e sul pezzo. Ha dimostrato quanto sia fuoriclasse. La pole porta ANCORA la sua firma.

Leclerc e Perez VOTO 9

FINALMENTE. Finalmente si vede la Ferrari sfrecciare in pista e non sbagliare nulla. Dopo le buone sensazioni che il Canada aveva lasciato, a Spielberg toccava confermarsi ed andare oltre. In qualifica, per fortuna, le Rosse si confermano e sono a pochi millesimi dal disumano Verstappen.

Norris VOTO 8

La vera sorpresa delle Qualifiche dopo le Ferrari (se la Rossa si può definire sempre sorpresa) è proprio lui. La McLaren dimostra di aver fatto enormi passi in avanti e mettere la vettura davanti ad un certo Hamilton, oltre ad Alonso, non è cosa da tutti. Lando ci è riuscito. Bravo.

Hamilton VOTO 6

Deve pagare dazio rispetto ovviamente alla Red Bull e alla Ferrari. La classifica parla anche di un Hamilton dietro anche alla Mc Laren di Norris. Sufficienza legata solo al fatto che in una qualifica pazza mettere la Mercedes non brillantissima nelle prime cinque non era scontato, sempre attento coi track limits.

Perez VOTO 4

Quattro come le volte consecutive in cui non centra il Q3. Se Verstappen sembra avere un aereo a disposizione, Perez sembra guidare una Panda. Troppa distanza tra le due vetture che appartengono alla stessa casa. A far continuare l’incubo del Q3 ci si mette anche la direzione di gara con i TRACK LIMITS. Non potrebbe andare peggio.

Russell VOTO 5

Nei giorni passati aveva detto che non si considerava lontano rispetto alla Red Bull e a Max Verstappen. Se il suo lontano si riferiva al fatto di rimanere a dieci posizioni di distanza, ci ha preso. Infatti, l’olandese comanda in prima posizione, mentre l’inglese è escluso in Q2.

DIREZIONE DI GARA VOTO 0

Una sola parola per giustificare il voto: TRACK LIMITS. Cambiare, grazie.