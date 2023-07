F1 GP Austria 2023, previsioni meteo oggi gara: concreto rischio pioggia

E’ arrivato il momento del GP di Austria 2023 a Spielberg di F1: andiamo a dare allora un’occhiata alle previsioni meteo di domenica 2 luglio, data in cui va in scena la gara di oggi. Un weekend fin qui parecchio ballerino questo, con pioggia al sabato, e anche copiosa, e un venerdì molto incerto. Domenica, purtroppo, le cose non cambieranno particolarmente e si potranno sparigliare le carte.

Secondo diversi affidabili siti di previsione meteo, è prevista pioggia, sotto forma di un paio di temporali, anche nella fascia oraria della gara, dunque il primo pomeriggio. Previsti rovesci possibili e schiarite, ma c’è speranza che la perturbazione possa non giungere durante la gara. Per il resto, venti settentrionali deboli o moderati e 24°C circa di temperatura.