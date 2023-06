F1 GP Austria 2023, Horner: “Perez non è in discussione, non verrà sostituito”

“Perez non è in discussione, qualsiasi discorso sulla sostituzione di Checo è fuori luogo”. Lo ha detto il team principal della Red Bull, Christian Horner, nel commentare l’ennesimo risultato disastroso di Sergio Perez in qualifica, passando poi alle difficoltà del pilota AlphaTauri Nyck DeVries: “Al momento non c’è alcun piano per sostituire Nick De Vries in AlphaTauri, bisogna dare un po’ di tempo e bisogna avere un po’ di pazienza”.