F1 GP Austria 2023, Hamilton: “Non possiamo ancora competere con la Red Bull”

Il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, a pochi giorni dal Gran Premio d’Austria 2023 di Formula 1, ha parlato in conferenza stampa: “Le modifiche che sono state fatte nelle ultime gare hanno dato buoni risultati a livello di prestazioni, soprattutto sul carico aerodinamico, ma sul piano complessivo la nostra macchina ha mantenuto più o meno le stesse caratteristiche di inizio stagione. In questo momento non è certo questa l’auto in grado di poter competere con la Red Bull. E quindi c’è tanto da lavorare per il futuro”.