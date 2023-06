Torino, forcing per Bellanova: vicino l’accordo con il Cagliari

L’Inter rischia di rimanere beffata per la corsa che porta a Raoul Bellanova. L’esterno dell’Italia Under 21 ha disputato l’ultima stagione in Lombardia con la maglia nerazzurra, ma il riscatto dal prestito non è stato ancora esercitato dal club di Marotta. Per questo, nella corsa si è inserito il Torino di Juric che sarebbe vicinissimo dallo sgarbo di mercato all’Inter.

Vagnati, infatti, avrebbe accelerato nelle ultime ore per la trattativa con il Cagliari, club titolare del cartellino. Per Bellanova l’Inter non è riuscita a trovare l’accordo economico sulla base di un trasferimento a tiolo definitivo. Il Torino si è inserito e sarebbe pronto a mettere in atto l’assalto finale. Il ventitreenne è atteso sotto la Mole nella giornata di domani per sottoporsi alle visite mediche. L’esterno ha appena terminato l’avventura con l’Italia Under 21 all’Europeo, quindi dopo i test al Centro di Medicina dello Sport potrà godere di un periodo extra di vacanza e unirsi più avanti al gruppo di Ivan Juric, presumibilmente durante il ritiro a Pinzolo nella seconda metà di luglio.