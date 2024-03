F1 GP Australia 2024, Vasseur: “C’erano i presupposti per la pole, Leclerc ci ha provato”

“Il nostro obiettivo era la pole position e, visto l’avvicinamento, i presupposti c’erano“. Non si nasconde Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, che ai microfoni di Sky Sport ha fatto un bilancio delle qualifiche del GP d’Australia 2024 di F1. “In Q3 è mancato qualcosa, ma visto quanto abbiamo dimostrato nel long run sono ottimista in vista della gara. Sarà importante gestire bene le gomme nei primi giri così da non compromettere la prestazione nel corso della gara. Durante le libere abbiamo minimizzato il graining e la speranza è di replicarlo in gara. Sarà una giornata lunga, in cui dovremo focalizzarci solo sulla nostra strategia” ha aggiunto Vasseur. Infine, sugli errori di Leclerc: “L’unico modo per raggiungere la Red Bull e colmare il gap è spingere. Non mi sento di mettere in croce Charles per averci provato“.