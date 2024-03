NBA 2023/2024: Boston fa 8 di fila, bene OKC e Lakers. Agli Spurs non basta Wembanyama

Ottavo successo consecutivo per i Boston Celtics, che hanno inaugurato la giornata di match validi per la regular season NBA 2023/2024 con una vittoria sul campo dei Detroit Pistons, orfani dell’infortunato Simone Fontecchio. La capolista a Est ha messo un punto esclamativo sul match già nel secondo quarto (scappando sul +16) per poi chiudere i conti nella ripresa: miglior realizzatore Jaylen Brown con 33 punti. Vittoria anche per la capolista dell’altra Conference, gli Oklahoma City Thunder, capaci di piegare per 123-103 i Toronto Raptors nel segno di Gilgeous-Alexander, Williams e Holmgren.

Sorridono anche Pelicans e Timberwolves, vittoriosi rispettivamente contro Miami e Cleveland, che si confermano nelle posizioni di vertice a Ovest. Stesso discorso per i Los Angeles Clippers, che hanno domato i Portland Trail Blazers grazie ai 31 punti di Paul George. Tra Indiana Pacers e Golden State Warriors, ad avere la meglio sono stati Haliburton e compagni con il punteggio di 123-111.

A prendersi la scena alla Crypto.com Arena di Los Angeles è stato invece Anthony Davis, autore di una doppia doppia da 23 punti e 19 rimbalzi che ha guidato i Lakers al successo sui Philadelphia 76ers. Bene anche LeBron James con 20 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. Infine, sconfitta di misura per i San Antonio Spurs, battuti per 99-97 dai Memphis Grizzlies. Non è bastata neppure una prestazione di quello che sarà il “rookie of the year” Victor Wembanyama da 31 punti e 16 rimbalzi, condita da 5 assist e 3 stoppate.