F1 GP Australia 2024, Hamilton dopo le libere: “E’ stata dura, ma ci sono aspetti positivi”

“Non è stato bello. Abbiamo iniziato la giornata con il piede giusto e nella prima sessione la macchina si è comportata complessivamente bene”, così Lewis Hamilton alla fine delle seconde prove libere del GP di Australia.

Sensazioni agrodolci in merito alle due sessioni di prova da parte del campione, al suo ultimo anno di gare in veste Mercedes, con una prima sessione positiva e qualche problemino da limare e una seconda sessione piena di difficoltà: “Il primo giro è stato il migliore che la vettura abbia mai provato quest’anno, poi sono state fatte delle modifiche, anche abbastanza importanti nelle PL2 e questo ha peggiorato le prestazioni della monoposto. E’ stata dura, ma ci sono aspetti positivi che possiamo prendere dalla prima sessione. Lavoreremo duramente stanotte per migliorare in vista della giornata di domani”.

Sarà compito di Hamilton e dei suoi ingegneri risolvere queste problematiche e capire come poter far funzionare al meglio la monoposto in vista delle qualifiche di domani.