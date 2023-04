F1 GP Australia 2023, Verstappen: “Contento per la vittoria, seconda bandiera rossa un casino”

Max Verstappen ha commentato a caldo la vittoria del GP d’Australia 2023, terza tappa del Mondiale di F1: “La partenza è stata pessima e sul primo giro sono stato cauto. Il passo però era veloce e aspettavo che si aprisse il DRS per passare. Poi, con queste bandiere rosse…non so. La prima forse poteva anche starci ma la seconda è stata un casino. Siamo sopravvissuti a tutto. Sulla gara avevamo un buon passo“. Verstappen ha poi scherzato: “Cos’è successo alla penultima curva? Ho fatto un favore alla città, tagliando un po’ d’erba“. Infine, il due volte campione del mondo ha concluso: “Finalmente ho vinto qua, sono molto contento, anche per i fan. Grazie anche a loro“.