F1 GP Australia 2023, Hamilton: “Gara folle, non mi aspettavo di arrivare secondo”

“E’ stata una gara folle. Il mio risultato è straordinario, non mi aspettavo di arrivare secondo. Peccato per Russell perché la nostra affidabilità era ottima“. Così Lewis Hamilton al termine del GP d’Australia 2023, chiuso al secondo posto. Il pilota della Mercedes ha poi aggiunto: “Essere in lotta con l’Aston Martin è stato fantastico, anche considerando che in termini di passo puro Alonso era più veloce di me. Bisogna continuare a lottare, il progetto è a lungo termine“.