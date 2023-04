F1 GP Australia 2023, Perez: “Problema tecnico sui freni, guardo con ottimismo alla gara”

“Abbiamo avuto un problema tecnico che condiziona la frenata. Credevamo di averlo risolto, ora speriamo di sistemarlo per domani altrimenti la gara sarà difficile. Il problema non sono le gomme, bensì il bilanciamento dei freni“. Queste le dichiarazioni di Sergio Perez, fuori nel Q1 delle qualifiche del GP d’Australia 2023 e costretto a partire dall’ultima posizione. “La pista di Melbourne è dura e superare non sarà facile, ma ho la macchina per riuscirci. Guardo alla gara con ottimismo” ha concluso il messicano della Red Bull.