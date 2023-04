NBA 2022/2023: Banchero trascina i Magic con 30 punti, i Lakers vincono e salgono al settimo posto

Sono ben tredici i match di una regular season NBA ormai agli sgoccioli andati in scena nella notte. Spicca il successo degli Orlando Magic sugli Washington Wizards per 116-109 con un grande Paolo Banchero a guidare i suoi. Il rookie azzurro ha messo a referto 30 punti e 12 rimbalzi, contribuendo significativamente alla 33esima vittoria stagionale della franchigia. Sconfitto invece l’altro italiano in campo, ovvero Simone Fontecchio, che ha realizzato 12 punti in 30 minuti ma i suoi Utah Jazz si sono arresi ai Boston Celtics per 122-114.

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

Importante successo per i Los Angeles Lakers, che piegano i Minnesota Timberwolves per 123-111 nel segno di Anthony Davis (38 punti, di cui 17 nell’ultimo quarto) e salgono al settimo posto, intravedendo i play-off. Vittorie anche per Golden State, che supera come da pronostico i San Antonio Spurs, e per Phoenix, che regola con il punteggio di 100-93 i Denver Nuggets, ancora ko senza Nikola Jokic. Scatenato Jalen Brunson, autore di 48 punti nella vittoria dei Knicks sul campo dei Cavaliers, mentre i Memphis Grizzlies sconfiggono i Clippers 108-94. Negli altri match della nottata, vincono Chicago, Brooklyn, Philadelphia (trascinata dalla doppia doppia di Embiid), Indiana, Houston e Sacramento.