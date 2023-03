F1 GP Australia 2023, Hamilton: “Spero che la Red Bull non mi dia di nuovo un secondo”

“Penso che se ci fosse la pioggia renderebbe tutto più interessante, almeno per me. A ogni modo, spero che il distacco rispetto alle Red Bull non sia di un secondo anche in questo caso”. Lo ha detto Lewis Hamilton, pilota Mercedes, alla vigilia del weekend di gara del Gran Premio di Australia di Formula 1: “La mia speranza è che la vettura risponda nel migliore dei modi, purtroppo ci stiamo accorgendo che trovare il giusto bilanciamento per questa vettura non è immediato”.