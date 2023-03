Running, Roma Appia Run: al via anche Iliass Aouani, primatista azzurro della maratona

Ci sarà anche il nuovo primatista italiano sui 41,195 chilometri Iliass Aouani alla Roma Appia Run, corsa competitiva sulla distanza dei 13 Km, in programma domenica 16 aprile. L’atleta azzurro, che ha fatto segnare il record alla recente maratona di Barcellona dello scorso 19 marzo, si candida ad essere il primo favorito per il successo finale della prestigiosa corsa capitolina. Nato a Fkih Ben Salah (Marocco) il 29 settembre 1995, Aouani si trasferì in Italia con la famiglia all’età di due anni e vanta già due presenze in Nazionale.