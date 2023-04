F1 GP Australia 2023, Hamilton: “Incredibile vederci vicino alla Red Bull, fiero del team”

Lewis Hamilton ha commentato il sorprendente terzo posto nelle qualifiche del GP d’Australia 2023, che gli permetterà di scattare dalla seconda fila in gara: “Sono felice di ciò che abbiamo ottenuto, si tratta di un risultato inatteso. Sono orgoglioso del team, anche Russell ha fatto un grande lavoro. Essere in prima fila è un sogno“. Il britannico ha poi proseguito: “Abbiamo lavorato duramente, perciò essere vicino alla Red Bull è incredibile. Ci auguriamo di darle filo da torcere anche in gara“.