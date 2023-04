F1 GP Australia 2023, Alonso: “Spero che le Mercedes partano bene così da lottare con Verstappen”

Fernando Alonso partirà dalla seconda fila nel GP d’Australia 2023, terza gara del Mondiale di F1, dopo il quarto posto in qualifica. “Spero che le Mercedes partano bene così da dare del filo da torcere a Verstappen. In questo modo noi potremmo essere aiutati da quella lotta – ha spiegato lo spagnolo – Come rispondo ad Hamilton ha detto che qui mi ha già passato una volta all’esterno? Domani ci proverò io“.