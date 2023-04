F1 GP Australia 2023, finale folle a Melbourne: Sainz penalizzato, ecco cosa è successo

Tutto e il contrario di tutto. Il folle finale del Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2023, regala emozioni e colpi di scena a non finire. Il problema tecnico avuto da Kevin Magnussen a pochi giri dalla fine costringe il direttore di gara ad esporre la bandiera rossa e a regalare la terza partenza di un Gran Premio folle. A due giri dal termine si riparte e, come facilmente preventivabile, succede tutto e il contrario di tutto: Carlos Sainz prende in pieno Fernando Alonso che si gira. Poco dopo le due Alpine di Ocon e Gasly vanno a muro, dietro Perez va lungo e poco dopo anche Stroll perde il controllo e va dritto. Ancora bandiera rossa.

Il direttore di gara decide di far ripartire la gara, con un ultimo giro dietro la Safety Car, con le posizioni precedenti alla ripartenza. Quindi Alonso davanti a Sainz. Ma senza le due Alpine, ovviamente finite fuori. In più Carlos Sainz è stato penalizzato di cinque secondi per la collisione con Alonso. Penalizzato per una ripartenza che non è mai esistita secondo i direttori di gara: “Ditegli che è inaccettabile. Devono aspettare fino alla fine della gara e discutere con me. Per favore, per favore, per favore, per favore, chiedete loro di aspettare e discutere con me. Chiaramente la penalità non è meritata , è troppo grave!”