Prove generali di Champions a Napoli, ma il Milan deve pensare anche al campionato

Si apre al Maradona il super trittico tra Napoli e Milan, che culminerà con il doppio confronto di Champions, gli attesissimi quarti nel derby tutto italiano, ma che comincia stasera con lo scontro di campionato, che di fatto interesserà soltanto ai rossoneri, visto che gli azzurri sono ormai a un passo dallo scudetto, anche in virtù del ko dell’Inter, l’ennesimo, e focalizzeranno le proprie attenzioni sull’Europa. Pioli, invece, deve giocarsela per vincere: innanzitutto per reagire al ko dell’andata che per molti era stato ingiusto, poi perché la lotta per il quarto posto è serratissima: la sconfitta dei cugini nerazzurri è un ottimo assist, ma la Roma gioca con la Samp e soprattutto la Juventus ha vinto ancora ed è ormai lì dietro anche con il -15. In più, è arrivato l’aggancio dell’Atalanta, un osso sempre durissimo. Dunque la testa va a dieci giorni dopo, ma le gambe sono focalizzate sul match di oggi.

Il Napoli sarà privo di Osimhen, si affiderà a Simeone che ha deciso proprio la gara dell’andata e bisognerà capire se anche in Champions il nigeriano sarà costretto, quantomeno per l’andata, al forfait. In tal caso, si tratta di un’importante prova generale per la banda Spalletti, che in Serie A ha dimostrato di saper tenere altissima la tensione, anche in una situazione così complessa come questa, in cui c’è da gestire un vantaggio monstre conservando le giuste motivazioni. Vincere contro il Milan, è ovvio, sarebbe un segnale in vista della super sfida in Europa, un messaggio inequivocabile sui rapporti di forza che nei confini nostrani sono evidenti e lampanti, ma che in due partite secche possono assolutamente ridursi o annullarsi. I rossoneri, invece, non devono dimostrare nulla: i tre punti contano stasera come nelle prossime, e non si giocherà soltanto per prepararsi alla Champions, perché giocarla anche il prossimo anno è più importante di andare in semifinale.