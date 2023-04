F1 GP Australia 2023: confermata la penalità di Sainz, tolti anche due punti sulla patente

La FIA ha confermato i 5 secondi di penalità inflitti a Carlos Sainz nel contatto con Fernando Alonso al 57° giro del GP d’Australia 2023 di F1. Come se non bastasse, al pilota spagnolo della Ferrari sono stati tolti anche 2 punti sulla patente. Weekend da dimenticare in tutto e per tutto dunque per Sainz, chiamato a ricaricare le batterie in questo mese di pausa e tornare più forte a Baku.