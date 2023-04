F1, GP Australia 2023: bandiera rossa all’ottavo giro, gara interrotta dopo il botto di Albon

La gara del GP di Australia 2023 sulla pista di Melbourne di F1 è stata interrotta dopo otto giri. In seguito a un incidente che ha coinvolto Alexander Albon, il quale ha perso il controllo della sua Williams ed è andato a schiantarsi contro le barriere, è stata infatti sventolata una bandiera rossa. A dir la verità la vettura del thailandese è stata subito rimossa dalla pista, tuttavia è finita molta ghiaia sul circuito e, per pulirlo al meglio, è stato deciso di far rientrare i piloti ai box. Pessime notizie per Carlos Sainz e George Russell, che si ferano fermati in regime di Safety Car ma sono rimasti fregati.

