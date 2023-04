F1 GP Australia 2023, sfortunati Sainz e Russell: pit stop prima della bandiera rossa, gara compromessa

I primi 8 giri del GP d’Australia 2023 di F1 sono stati davvero un disastro per la Ferrari. Dopo il ritiro di Charles Leclerc al primo giro, in seguito a un contatto con Stroll, anche Carlos Sainz sarà costretto a ricostruire la sua gara. E’ accaduto tutto a cavallo tra settimo e ottavo giro, con lo spagnolo che è rientrato ai box in regime di Safety Car (dopo l’incidente di Albon). Tuttavia, poco dopo il pit stop è stata sventolata una bandiera rossa per pulire la pista dai detriti e il vantaggio del ferrarista è stato nullo. Stesso destino per George Russell, lui addirittura leader della gara, che ha optato per una sosta ma è rimasto fregato e sarà chiamato a rimontare.

SEGUI IL LIVE DELLA GARA