F1 GP Arabia Saudita, Russell: “Avere Verstappen come compagno sarebbe entusiasmante”

“La vettura ha un potenziale che non siamo riusciti a mostrare completamente. Il passo nelle prove libere 2 del Bahrain era reale, ma in gara un problema di raffreddamento ci ha fatto perdere potenza, condizionandoci nella temperatura delle gomme. Senza questo problema avrei potuto lottare meglio con Sainz e Perez. Non sappiamo come mai si sia presentata questa difficoltà, ci ha colto davvero di sorpresa. Verstappen in Mercedes? Questa è la mia terza stagione affianco ad Hamilton, il più forte pilota di tutti i tempi, un punto di riferimento per i miei primi anni in Formula 1”. Lo ha detto il pilota della Mercedes, George Russell, in conferenza stampa alla vigilia del weekend di gara del GP di Arabia Saudita: “Mio compagno nel 2025? Accoglierò chiunque arrivi al meglio, ma avere Verstappen accanto sarebbe una grande sfida. Ogni team vuole avere sempre la miglior coppia di piloti possibile. Verstappen è il migliore in questo momento, anche se in Red Bull sta accadendo tanto e non si sa mai come possono cambiare le cose. Certamente se Max dovesse arrivare in Mercedes sarebbe entusiasmante. Ottimismo per Gedda? Dopo i test conoscevamo tutti molto bene il Bahrain, con una gara sviluppatasi come ci aspettavamo. Speriamo che a Gedda la griglia si ricompatti”.