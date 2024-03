F1 GP Arabia Saudita, Leclerc: “Siamo ottimisti, vogliamo mettere pressione a Verstappen”

“Il Gran Premio in Bahrain è andato come ci aspettavamo, forse anche un po’ meglio. Niente è ancora certo, intanto speriamo di aver risolto il problema ai freni, poi dobbiamo concentrarci su questa gara, consapevoli di essere in una posizione migliore rispetto allo scorso anno e questo ci permetterà di concentrarci sugli aggiornamenti futuri, nonostante Verstappen sia ancora molto lontano. Le aree di lavoro sulla vettura sono già chiare al team”. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, in conferenza stampa prima del weekend del GP dell’Arabia Saudita: “Stiamo vivendo un momento positivo dalla seconda parte della scorsa stagione, con una macchina che adesso sta rispondendo come volevamo. Siamo entusiasti di tornare in pista e raccogliere altri dati per portare aggiornamenti il prima possibile e mettere più pressione a Verstappen. Siamo concentrati principalmente sui freni, rispetto ai quali non avevamo riscontrato problemi durante i test, ma ci sentiamo complessivamente pronti, anche se non so cosa aspettarmi viste le difficoltà di giudizio dopo una sola gara. Siamo ottimisti, attendo con impazienza questo weekend per mostrare ancor di più il nostro potenziale”.