F1 GP Arabia Saudita 2024, la griglia di partenza: i risultati delle qualifiche, pole Verstappen

La griglia di partenza del Gran Premio di Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2024. Alle ore 18 di venerdì 8 marzo si torna in pista per la caccia alla pole position, la seconda stagionale. La prima qualifica in Bahrain si era aperta con la pole di Verstappen e Leclerc in prima fila con lui, sale a mille l’attesa per capire come andrà sul circuito cittadino, ma velocissimo, di Jeddah.

Q1 – Il rookie Bearman sulla Ferrari riesce a qualificarsi bene per il Q2, Verstappen ottiene il miglior tempo davanti a Leclerc. Eliminato Guanyu Zhou, che non riesce a far registrare un giro visto che viene mandato in pista in extremis ma prende bandiera per pochi secondi, fuori anche Valtteri Bottas con l’altra Kick Sauber, penultimo tempo per la Williams di Logan Sargeant, e fuori anche le due Alpine di Esteban Ocon e Pierre Gasly, che disastro. Una curiosità: sono gli stessi cinque eliminati del Bahrain.

Q2 – Bearman non ce la fa per trentasei millesimi è il primo degli esclusi, dentro Hamilton per un soffio. Bene Tsunoda, è l’unico “intruso” rispetto ai cinque team più forti degli altri. Miglior tempo per Verstappen davanti a Leclerc, eliminati oltre Nico Hulkenberg per problemi alla sua Haas e al ferrarista rookie, anche Alexander Albon su Williams, l’altra Haas di Kevin Magnussen e Daniel Ricciardo con la Racing Bulls.

Q3 – Verstappen inarrivabile, si prende la pole e senza faticare, ma super Charles Leclerc che trova un’altra prima fila, dopo aver faticato col primo tentativo e tornando prestazionale nella seconda e ultima chance a disposizione. Seconda fila per Sergio Perez e Fernando Alonso, poi le due McLaren, quindi le due Mercedes. Qualifiche davvero emozionanti.

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI ARABIA SAUDITA

PRIMA FILA

1 Max Verstappen (Red Bull)

2 Charles Leclerc (Ferrari)

SECONDA FILA

3 Sergio Perez (Red Bull)

4 Fernando Alonso (Aston Martin)

TERZA FILA

5 Oscar Piastri (McLaren)

6 Lando Norris (McLaren)

QUARTA FILA

7 George Russell (Mercedes)

8 Lewis Hamilton (Mercedes)

QUINTA FILA

9 Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

10 Lance Stroll (Aston Martin)

SESTA FILA

11 Oliver Bearman (Ferrari)

12 Alexander Albon (Williams)

SETTIMA FILA

13 Kevin Magnussen (Haas)

14 Daniel Ricciardo (Racing Bulls)

OTTAVA FILA

15 Nico Hulkenberg (Haas)

16 Valtteri Bottas (Kick Sauber)

NONA FILA

17 Esteban Ocon (Alpine)

18 Pierre Gasly (Alpine)

DECIMA FILA

19 Logan Sargeant (Williams)

20 Guanyu Zhou (Kick Sauber)