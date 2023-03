F1 GP Arabia Saudita 2023, Russell: “Il podio non è mio, ma di Alonso. Penalizzazione severa”

In virtù di una penalità a fine gara, Fernando Alonso si è visto privare del terzo posto e dunque del podio del GP dell’Arabia Saudita 2023, secondo appuntamento del mondiale di F1. La posizione dello spagnolo è stata dunque presa da George Russell, che però non vuole meriti altrui: “Il podio non è mio, ma di Fernando. Credo che la decisione dei Commissari gara di sanzionarlo sia stata davvero severa. Personalmente sono soddisfatto del quarto posto e anche un po’ sorpresa per aver chiuso davanti alle Ferrari“.