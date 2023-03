Ancora una follia di Ibanez: la Lazio in 11 contro 10 batte la Roma e allunga in zona Champions

E sono tre, i derby condizionati da un errore di Roger Ibanez. E sono cinque, invece, i punti che la Lazio ha come margine sulla Roma dopo un derby in 11 contro 10 per un’ora di gioco. Ed è uno invece il gol che porta alla gioia biancoceleste prima della sosta. L’autore della rete da tre punti, e da secondo posto, è di Mattia Zaccagni. Ma è dopo l’espulsione del brasiliano che il derby si trasforma. Ruvido, nervoso, con poche occasioni e un dominio di gioco biancoceleste che fatica ad entrare in area, ma che quando lo fa è letale. Senza Josè Mourinho (squalificato), la strategia della Roma è semplice: contenere e resistere il più possibile, per poi tentare l’assedio finale. E il piano sembra anche funzionare, ma il Var cancella l’autorete di Casale per un fuorigioco di Smalling. L’inizio è tutto di marca laziale, Luis Alberto per poco non trova l’incrocio dei pali con un destro a giro mentre dall’altra parte prova ad imitarlo Wijnaldum puntando sulla potenza senza trovare esito migliore. La svolta del match arriva al 32′ con Ibanez che, già ammonito, ferma un contropiede di Milinkovic-Savic: rosso inevitabile e Roma in dieci. La Roma prova ad innervosire la Lazio, si gioca poco e i falli sono tanti. La ripresa inizia senza Paulo Dybala: la Joya gioca solo 45′ nel suo primo derby. Spazio a Llorente. La Lazio inizia a lavorare dalla distanza. Luis Alberto ci prova con un gran destro dalla distanza, ma Rui Patricio devia in corner. E’ l’antipasto del gol che arriva grazie a Zaccagni, servito in profondità su errore di Zalewski: l’attaccante trova il palo lungo sul quale stavolta il portiere romanista nulla può. La Roma reagisce subito trovando il pareggio con una mischia che porta Casale all’autogol, ma il VAR annulla per un fuorigioco di Smalling. L’assedio giallorosso è prolungato, ma confuso. Provedel (in dubbio fino all’ultimo per uno stato febbrile) non è mi chiamato in causa. La Lazio torna a vincere entrambi i derby di campionato a undici anni di distanza dalla doppietta di Edy Reja. La Roma è condannata ancora da un errore di Ibanez: anche la stracittadina di andata e quella del 2021 furono condizionata da un pasticcio del brasiliano, che ora diventa un caso.