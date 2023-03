F1 GP Arabia Saudita 2023, Perez commenta la vittoria: “È stata più dura di quanto credessi”

Sergio Perez ha commentato a caldo il successo nel GP dell’Arabia Saudita 2023, seconda tappa del mondiale di F1: “È stata più dura di quanto credessi. Nonostante un ottimo lavoro con il primo stint sembrava che volessero togliermi la vittoria. La squadra ha lavorato benissimo, sono sempre stati sul pezzo e hanno risolto tutti i problemi meccanici“. Il messicano ha poi proseguito: “Continueremo a spingere. La cosa più importante è che oggi avevamo la macchina più veloce e sono molto felice di questo. Problema in partenza? Ci lavoreremo per migliorare in futuro“.