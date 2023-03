Formazioni ufficiali Inter-Juventus, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Inter-Juventus, sfida valida per la ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. Poche ore dopo il Derby della Capitale, alcuni km più a nord va in scena il derby d’Italia, che mette in palio punti fondamentali per entrambe le squadre. I nerazzurri vogliono riscattare il ko di La Spezia e blindare la qualificazione alla prossima Champions al più presto. I bianconeri sono invece determinati a proseguire la sua strada e disputare il miglior campionato possibile a prescindere dai punti di penalità. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di domenica 19 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-JUVENTUS

INTER (3-5-2): Onana; De Vrij, Acerbi, Darmian; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé, Vlahovic.