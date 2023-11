F1 GP Abu Dhabi, Verstappen: “Terreno da recuperare nelle FP3”

“Non abbiamo lavorato molto in queste prove libere 2, dovremmo fare meglio nelle FP3”. Lo ha detto il pilota Red Bull, Max Verstappen al termine della seconda sessione di prove libere sul circuito di Yas Marina, per il Gran Premio di Abu Dhabi. “Non ho tirato fuori molto da questa sessione di libere. Il bilanciamento della macchina era fuori giri e altri aspetti non siamo riusciti nemmeno a calibrarli. In più ho dovuto sorpassare alcune macchine in uscita dalla pit lane, dovevo andare in pista e non si spostavano quindi ho dovuto agire così. Avremo tanto terreno da recuperare nelle libere 3 per prepararci al meglio per le qualifiche”, ha aggiunto il campione del mondo in carica.