F1 GP Abu Dhabi 2023: Verstappen sorpassa tutti all’uscita dalla pit lane, ma Hamilton non si sposta

Alla ripartenza della seconda sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi 2023 di F1, interrotte per un incidente occorso a Sainz, Max Verstappen è stato protagonista di una manovra che ha fatto molto discutere. Invece di rispettare la fila indiana che si era formata all’uscita dalla pit lane, l’olandese ha iniziato a sorpassare tutti i piloti così da uscire prima degli altri in pista. Un gesto che non è piaciuto ai suoi colleghi, soprattutto a Lewis Hamilton, che infatti non si è spostato ed ha lasciato passare Verstappen solo quando c’era spazio in curva. Genio o azione inutilmente pericolosa? Di seguito il video.