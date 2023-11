F1 GP Abu Dhabi, Verstappen: “Pole frutto dell’armonia ritrovata in qualifica”

“Una pole arrivata dopo le difficoltà nelle prove libere, frutto di un’armonia ritrovata in qualifica”. Lo ha detto il pilota Red Bull, Max Verstappen, intervistato nell’immediato post qualifica del Gran Premio di Abu Dhabi, in seguito alla pole position conquistata al termine della sessione di qualifiche sul circuito di Yas Marina. “Durante le prove abbiamo faticato, perché si tratta di un tracciato in cui capita di scivolare con le gomme – ha detto Verstappen -. Invece in qualifica abbiamo messo a posto la macchina riuscendo a ottenere la pole position e trovando più armonia. La conclusione di una stagione davvero molto positiva e speciale, in cui mi sono divertito e goduto i risultati”.