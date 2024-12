“Siamo riusciti a progredire nel corso del weekend. Le McLaren sono riuscite a essere un passo avanti rispetto a tutti, noi eravamo due o tre decimi indietro. In Q1 e Q2 ho fatto ottimi giri, ma poi nel Q3 quando loro hanno messo insieme tutti avevano un vantaggio su di noi, La gara è domani, daremo tutto per vedere se riusciremo a vincere la gara e il campionato Costruttori“. Queste le parole di Carlos Sainz dopo la terza posizione ottenuta nelle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi. “Darei tutto per concludere il viaggio in Ferrari con una vittoria. In qualifica ho spinto come mai prima d’ora, volevo la pole e volevo una buona possibilità per domani. Potrebbe essere la mia ultima battaglia per la vittoria o per il podio per un po’ di tempo. Allo stesso tempo, mi sto godendo il più possibile questo weekend. Non abbiamo nulla da perdere, andremo all’attacco“. Infine: “Non sono stato così emozionato fin’ora, perché la concentrazione è tanto alta che non ho avuto tempo di pensare a cosa sta succedendo. So che domani dopo la gara inizierò a sentire queste emozioni”.