La diretta testuale di Potenza-Latina, incontro valido per la diciottesima giornata del girone C di Serie C 2024/2025. I padroni di casa hanno perso smalto nelle ultime uscite, perdendo terreno dalle prime della classe: la classifica dice ora settimo posto con 26 punti, alla pari però di Crotone e Avellino, e a una lunghezza di distanza dal Sorrento quarto. Servono dunque i tre punti per tornare a guardare con fiducia al futuro. L’incontro è in programma nella giornata di sabato 7 dicembre alle ore 15.00, e Sportface.it seguirà l’incontro in diretta attraverso degli aggiornamenti in tempo reale.

POTENZA-LATINA 5-1 (6′ rig., 64′ Caturano, 46′ Riccardi, 53′, 55′ Rosafio, 58′ Rillo)

90’+5′ – FINISCE QUI! Un grande Potenza travolge il Latina e aggancia almeno momentaneamente il Monopoli al terzo posto del girone C!

90′ – Assegnati cinque minuti di recupero, anche se la partita ormai ha ben poco da dire

87′ – Sta sprecando tanto il Potenza, che in più occasioni avrebbe potuto affondare il colpo del sesto gol

82′ – Doppio cambio anche nel Latina: Ercolano e Martignago prendono il posto di Berman e Bocic

82′ – Altro due cambio nel Potenza: entrano Ghisolfi e Selleri al posto di Felippe e Caturano

80′ – Zacchi ancora impegnato da Rosafio

74′ – Latina che cerca ormai di limitare i danni in questo finale, anche se il passivo è già pesante

69′ – Doppio cambio per il Potenza: Ferro per Castorani e Ragone per Mazzeo

67′ – Continua ad attaccare il Potenza, Erradi prova il destro da fuori: palla a lato

65′ – Doppio cambio nel Latina: dentro Di Livio per Riccardi e Ciko per Addessi

64′ – QUINTO GOL DEL POTENZA, doppietta per Caturano! Colpo di testa vincente sull’angolo da destra, notte fonda per il Latina

63′ – Ancora Rillo! Stavolta Zacchi si supera e devia in angolo il sinistro da fuori!

58′ – QUARTO GOL DEL POTENZA! Sinistro incredibile di Rillo, che dal vertice dell’area trova l’angolo migliore per battere Zacchi! Incredibile al “Viviani”, tre gol in cinque minuti dopo l’1-1 subito a freddo a inizio ripresa

57′ – Mazzeo si divora il 4-1! Latina in bambola, ma Mazzeo manda fuori da ottima posizione!

56′ – Cambio nel Latina: esce Ndoj, dentro l’ex di turno Cittadino

55′ – TERZO GOL DEL POTENZA, ancora Rosafio! Latina che perde palla sulla trequarti, Felippe trova il filtrante perfetto per Rosafio che a tu per tu con Zacchi non sbaglia e fa 3-1!

53′ – POTENZA DI NUOVO IN VANTAGGIO, magia di Rosafio! Punizione mancina a giro che si insacca sotto l’incrocio!

50′ – Ospiti che ci credono adesso, ma la conclusione di Riccardi stavolta è alta sopra la traversa

46′ – PAREGGIO DEL LATINA! Gran gol di Riccardi, che servito da Bocic fulmina Alastra con una grande conclusione!

46′ – Squadre di nuovo in campo, inizia il secondo tempo!

45’+2′ – Termina il primo tempo! Potenza avanti 1-0 al “Viviani” grazie al rigore di Caturano in avvio

45′ – Iniziano due minuti di recupero

45′ – Addessi! Latina vicino al pareggio, ma il colpo di testa dell’attaccante classe 2006 termina a lato

43′ – Ammonito Bocic, che ferma Rosafio in contropiede

40′ – Ultime fasi del primo tempo, Latina che prova a combinare qualcosa ma senza creare occasioni concrete finora

35′ – Rischia Ndoj, che entra in ritardo su Erradi. Angelillo lo grazia

32′ – Emozioni che sono un po’ scemate negli ultimi minuti

27′ – Ammonito anche Caturano, già tre gialli per il Potenza a fronte di Ndoj come unico ammonito del Latina

26′ – Il gol in avvio ha sbloccato subito una partita che adesso è assolutamente godibile e aperta a ogni possibilità

22′ – Grande parata di Alastra! Colpo di testa di Petermann, ma il portiere del Potenza salva il risultato con un riflesso super

19′ – Caturano si divora il 2-0! Cross basso dalla sinistra, l’attaccante del Potenza tutto solo davanti a Zacchi spara sopra la traversa: che occasione sprecata!

18′ – Ammonito Ndoj per simulazione! Il numero 8 del Latina termina a terra in area, Angelillo non ha dubbi e punisce il tentativo di simulazione

15′ – Ammonito anche Mazzeo, che entra in ritardo su Riccardi

13′ – Il primo giallo del match è per Verrengia, che ferma fallosamente un pericoloso contropiede del Latina

10′ – Latina che prova a reagire, mentre Ndoj rischia il giallo con un altro fallo dopo un dribbling subito

6′ – POTENZA IN VANTAGGIO! Caturano incrocia bene con il sinistro dagli 11 metri, Zacchi battuto: è 1-0!

5′ – Rigore per il Potenza! Erradi a terra in area dopo un contatto con Ndjoj, l’arbitro Angelillo indica il dischetto!

2′ – Subito Latina pericoloso, sinistro di Petermann da fuori area che esce di poco

1′ – Inizia la partita!

14.58 – Squadre in campo, ormai mancano pochi istanti al fischio d’inizio

14.55 – Buonasera ai lettori di Sportface.it, tutto pronto al “Viviani” per il match tra Potenza e Latina che si affrontano nella diciottesima giornata del girone C!