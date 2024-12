“Oggi è stato un po’ più difficile di ieri. C’è stato un po’ di tempo per trovare la condizione giusta nelle qualifiche, però devo dire che ci siamo arrivati e sono molto contento. Nel corso dell’ultimo giro mi è mancato qualcosina, ancora una volta. Va bene così però, il secondo posto è comunque buono e ovviamente per il team fare primo e secondo è un sogno al momento“. Sono queste le parole di Oscar Piastri al termine delle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, che ha concluso in seconda posizione. “Tempo cancellato e poi rimesso? Sapevo che se ero andato fuori non era stato per tanti. Alla fine ero dentro, ma non per molto. Ho cercato di mantenere la concentrazione e di fare un buon ultimo giro. Il mio ultimo tentativo è stato veloce ma non abbastanza, c’è stato un momento di tensione. In ogni caso, è stato rassicurante che quel giro me lo avevano lasciato. Sapevo comunque di dover trovare qualcosina in più. Domani cercheremo di fare di tutto per vincere il campionato, sono sicuro che entrambi vogliamo vincere la gara, però sono anche sicuro che siamo più vogliosi di vincere il titolo“, conclude.