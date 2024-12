Qualifiche del GP di Abu Dhabi 2024 di F1 agrodolci per Sergio Perez, capace di entrare in Q3 ma non di fare meglio del decimo posto: “Penso che qualificarci per il Q3 con un solo set di gomme nuove ci sia costato caro. Abbiamo perso un set in Q1 quando mi hanno tolto il primo giro e quando ci hanno detto che era stato ripristinato era troppo tardi perché ero già in pista con una gomma nuova: ha compromesso quella sessione“.

“Ancora una volta abbiamo avuto questo bilanciamento disconnesso, che è un problema di cui soffriamo da un po’ di tempo. Se vogliamo ottenere di più sull’anteriore sembra che perdiamo dal posteriore – ha proseguito il messicano – Le qualifiche sono state la parte più difficile della mia stagione e oggi non è andata meglio. L’obiettivo principale è fare una buona gara domani. Abbiamo un buon passo gara, ma sarà sicuramente dura per le ruote posteriori, il degrado sarà probabilmente elevato, quindi sarà una gara interessante“.