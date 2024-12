Vittoria importante del Foggia sul campo del Messina nella 18^ giornata del girone C della Serie C 2024/2025: un successo netto, per 0-3, grazie alla doppietta di Mazzocco e al gol di Emmausso. Partono bene i padroni di casa, da subito più propositivi soprattutto con Petrungaro e Frisenna, ma sono i pugliesi a colpire al primo tiro in porta, al 26′, con il diagonale mancino di Mazzocco, su cui Krapikas è tutt’altro che incolpevole dopo non aver letto un rimbalzo della sfera sul terreno. Il Messina sfiora il pareggio con Petrungaro e col tiro in controbalzo di Petrucci, ma Perina è perfetto in entrambi i casi. La ripresa vede il Messina calare un po’, mentre il Foggia è sempre pericoloso quando si proietta in avanti: al 67′ Mazzocco raddoppia a porta vuota su appoggio di Zunno dopo un bel triangolo con Emmausso, con quest’ultimo che chiude i conti al 92′ con un tiro da dentro l’area a bucare ancora Krapikas.

Tra le altre partite del pomeriggio, tonfo del Pescara, che in casa perde per 0-1 contro il fanalino di coda Legnago, che passa grazie al gol di Franzolini al 56′. Successo vitale per i veneti, che rimangono comunque ultimi ma accorciano sulla zona playout. Successo esterno con lo stesso risultato per la Vis Pesaro, che rimane a contatto con l’Entella grazie alla rete di Paganini al 72′, che vale i tre punti in casa della Spal. Nel girone A, infine, Nolfo all’81’ fa esultare il Renate, che batte la Pergolettese.