Le formazioni ufficiali della sfida tra Roma e Lecce, valida per la quindicesima giornata di Serie A 2024/2025. Giallorossi che sono obbligati a vincere per uscire dalle sabbie mobili. La squadra di Giampaolo è a pari merito con quella di Ranieri. arriva all’Olimpico con una vittoria sul Venezia e il pareggio in extremis con la Juventus. Calcio d’inizio alle 20.45. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori.

ROMA: Svilar, Mancini, Hummels, Ndicka, Celik, Paredes, Kone, Angelino, Saelemaekers, El Shaarawy, Dybala

LECCE: Falcone, Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Dorgu, Jean, Coulibaly, Ramadani, Rafia, Rebic, Krstovic