F1, Frontier Developments ufficializza l’arrivo di F1 Manager 23

Tutto pronto per il lancio del nuovo F1 Manager 23, che è stato ufficializzato dalla casa di sviluppo inglese attraverso i social in occasione del Gran Premio di Baku. In queste ore Frontier Developments ha svelato la key art e i primi particolari del suo videogioco, secondo capitolo della serie motoristica in stile Football Manager. Al momento i dettagli non sono molti, ma quel che sappiamo è che ci sarà la possibilità di mettere il gioco in wishlist; sarà inoltre disponibile per le stesse piattaforme della prima edizione, ossia PC (Steam ed Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.