Psv-Ajax, 50 arresti a Rotterdam per la finale di Coppa nazionale

di Redazione 14

Cinquanta arresti a Rotterdam, ma i tifosi delle due squadre di casa, il Feyenoord e lo Sparta non c’entrano nulla. Prima della finale della Coppa d’Olanda tra Psv e Ajax giocata ieri al ‘neutro’ del De Kuip la polizia avrebbe infatti fermato circa 50 tifosi. Questi avrebbero tentato di introdurre fuochi d’artificio e razzi all’interno dell’impianto. Ma non solo: secondo i media locali, alcuni degli arrestati sarebbero accusati di discriminazione e vandalismo. Non sono stati segnalati incidenti significativi dopo la partita – vinta dal Psv ai rigori -, come ha affermato il portavoce citato da NL Times.