F1, la Fia sulle accuse di sessismo a Ben Sulayem: “Nessuna denuncia ricevuta”

Nel mondo della Formula 1, in queste ore è toccato all’organo più importante del mondo automobilistico, la Fia prendere una posizione chiare e delineata sulle accuse di sessismo mosse nei confronti del proprio presidente Ben Sulayem. Tali accuse sono state mosse dall’ex segretario generale ad interim per gli sport motoristici della stessa Federazione internazionale, Shaila-Ann Rao che ha lasciato l’incarico nello scorso dicembre. L’ex segretario generale aveva accusato Sulayem di sessismo, incolpando il numero uno della Fia di aver pronunciato frasi come: “non mi piacciono le donne che pensano di essere più intelligenti degli uomini”.

In queste ore è arrivata la pronta e risposta della Fia che ha chiarito la propria posizione, attraverso un comunicato che è stato girato alla BBC Sport che recita: “Non sono state ricevute denunce contro il presidente. L’iter del caso è stato seguito con una trattativa amichevole condotta dal presidente del Senato e, pertanto, non è stato effettuato alcun rinvio al Comitato etico. Come affermato in precedenza, entrambe le parti hanno convenuto che avrebbe lasciato la sua posizione nel novembre 2022“.